Doze casos de estupro foram registrados este ano em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas registrou nos dois primeiros meses de 2023, 12 denúncias de estupro na cidade. No ano passado, de acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (SEJUSP), foram 73 ocorrências.

Mesmo com casos de estupro cada vez mais em evidência, as mulheres que são vítimas deste crime ainda não procuraram as autoridades para denunciá-los. Muitas relatam que têm medo de represálias e vergonha de relatar o ocorrido.

O estupro é a imposição à prática sexual. Segundo a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (DAM), Letícia Mobis, em 2022, os casos aumentaram bastante na cidade.

Ela atribui este fato ao fim das medidas restritivas impostas pela pandemia em anos anteriores. “Muitas mulheres perderam o emprego ou ficaram em home office durante o isolamento social, por isso tiveram que permanecer perto de seus agressores, afinal não poderiam sair para denunciar. Isso fez com que os dados fatos ficassem represados e, com o fim destas medidas, registramos aumento”.

PEÇA AJUDA

A delegada recomenda ainda que qualquer mulher que passe por este tipo de violência denuncie o agressor às autoridades, pois só assim ele pode ser punido e a mulher pode contar ainda com toda uma rede de apoio em seu atendimento.

Isso pode ser feito através do telefone da Polícia Militar, 190, na sede da DAM pessoalmente ou ainda de forma anônima se suspeitar que alguém esteja sendo vítima, no número 180. “O que pedimos é que a pessoa forneça o máximo de informações possíveis para que a polícia possa confirmar a denúncia”.