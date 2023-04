Drenagem e pavimentação do bairro Quinta da Lagoa estão 85% concluídas

As obras de drenagem de água pluviais e pavimentação asfáltica do Bairro Quinta da Lagoa avança mais uma etapa e está melhorando a qualidade de vida da população local e adjacente que antes sofria com ruas de terra e poças de lama.

Na primeira etapa, foram executadas as obras de drenagem, bocas de lobos, poços de visita, meio-fio, passeio com acessibilidade, sinalização e pavimentação de trecho da Avenida Rosário Congro e das ruas Bruno Garcia, Paranaíba, Munir Thomé, Orestes Prata Tibery, Evaristo de Almeida, rua dos Maçons e Rayldo de Oliveira Gomes, somando mais de 36 mil metros quadrados de novos asfaltos.

Agora, na segunda etapa da obra, os mesmos serviços da primeira (exceto drenagem) serão executados em novos trechos da Avenida Rosário Congro e das ruas Paranaíba e Bruno Garcia, e amplia para às ruas Alaor Pimenta, rua Manoel Custódio de Queiroz e Argentina e para as travessas Um, Dois, Três e Quatro somando um total de quase 19 mil metros quadrados de novos asfaltos.

No total, a obra que hoje se encontra com 85% concluída, vai contabilizar mais de 55 mil metros quadrados de pavimentação e 6 mil metros de drenagem, além de outras benfeitorias viárias, que somam um investimento de recursos próprios municipais que superam R$ 15 milhões.

Como há maquinários, pessoas e escavações, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) alerta a população para redobrar a atenção ao circular pelo local e não entrar em nenhuma hipótese no canteiro de obra.