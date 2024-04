Drone vai monitorar casas no combate aos focos do Aedes

O setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, vai investir na compra de um drone para o monitoramento dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, em Três Lagoas. A aquisição do equipamento está em processo licitatório e a equipe já deve começar a operar o aparelho ainda no primeiro semestre de 2024.

De acordo com o coordenador do setor, Alcides Ferreira, o drone será utilizado para capturar imagens e fazer registro de áreas onde há determinado risco de contaminação, como em casos de imóveis em desuso ou outros locais de difícil acesso aos agentes. “Nós temos algumas situações em que, às vezes, se leva um tempo para conseguir fazer a vistoria, como as marquises da área central e caixas d’água destampadas, que são de difícil visualização. Até mesmo terrenos baldios em que se demora para conseguir uma autorização para entrar, iremos vistoriar com o drone.”

Contaminação

O setor notou uma redução no foco de proliferação do mosquito no Centro após força-tarefa realizada no local. “Nós continuamos fazendo os trabalhos de monitoramento, como visitas nas casas e em pontos estratégicos. Ainda não tem nenhum bairro específico com alta infestação. Estamos terminando o trabalho no Centro para avaliar os resultados”, pontua Alcides. Novo Levantamento do Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa) deve ser concluído em maio.