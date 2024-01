Duas agências bancárias são fechadas e incorporadas em Três Lagoas

O ano 2023 encerrou com o fechamento de uma agência bancária do Santander, localizada na avenida Capitão Olintho Mancini, cruzamento com avenida Eloy Chaves. A agência foi incorporada à agência central de Três Lagoas.

O Banco Bradesco também reduziu o número de agências na cidade, e incorporou a agência da avenida Antônio Trajano, esquina com rua Bruno Garcia, à agência central, que fica na mesma avenida.

A presidente do Sindicato dos Bancários, Telma Canisso, disse que essas incorporações não acarretaram na demissão de funcionários.

