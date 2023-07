Duas escolas de Três Lagoas são premiadas no 'MS Alfabetiza' e vão receber R$ 80 mil

Duas escolas de Três Lagoas vão levar um prêmio de R$ 80 mil por estarem entre as 30 melhores de Mato Grosso do Sul e foram selecionadas no programa “MS Alfabetiza”, do governo do estado. A Escola Municipal Maria de Lourdes Lopes, no bairro Vila Piloto, ficou na 15ª posição no ranking e em 1º lugar da Costa Leste.

A Escola Estadual José Ferreira, que fica no bairro Jupiá, na 27ª colocação. No total, o Governo entregou R$ 3,6 milhões para premiar as melhores práticas e as escolas que se destacaram. Atualmente, são atendidas 800 escolas e 112 mil estudantes em todos os municípios do Estado. As escolas vencedoras recebem ainda esse ano 75% do valor e, no ano que vem, os 25% restantes.

