Duas pessoas morrem durante confronto com a PM em Três Lagoas

Um homem e uma mulher morreram após um confronto com a Polícia Militar, no bairro Jardim Guanabara, em Três Lagoas. A ocorrência aconteceu na noite de quarta-feira (8). Ambos haviam sido presos por tráfico no período da manhã do mesmo dia.

De acordo com a PM, um casal foi preso com drogas, no bairro Guanabara e ambos assumiram que o entorpecente seria arremessado com drone até a penitenciária de segurança média da cidade. A mulher, entretanto, conseguiu fugir levando consigo a droga.

Posteriormente, durante patrulhamento noturno dos policiais, ela foi localizada em um imóvel que serviriam de ponto de apoio para traficantes. A PM a abordou para revista-la quando ela sacou uma arma e, os policias atiraram para contê-la.

Já na porta dos fundos do imóvel, um homem também sacou uma arma para ameaçar os policiais e foi atingido com disparos durante o confronto. Ele tinha registro policial por um homicídio ocorrido no estado de São Paulo e já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas. Já a mulher não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ambos foram socorridos ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito na madrugada desta quinta-feira (9).