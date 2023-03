Duas pessoas morreram de dengue em Três Lagoas esta semana. Com estas, já são cinco mortes em todo o Estado só no mês de março e sete em 2023.

As informações são do boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (27) pela Secretaria Estadual de Saúde. As vítimas são: uma mulher de 39 anos e um homem de 64. Três Lagoas está em primeiro lugar no estado em casos de dengue confirmados até o momento e ocupa a segunda colocação em casos prováveis.