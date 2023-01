Duas pessoas são presas em operação da PF contra notas falsas em Três Lagoas

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra notas falsas, em Três Lagoas. Duas pessoas foram presas de forma preventiva e um mandado de busca e apreensão cumprido, na tarde de quarta-feira (25). Segundo a PF, a operação continua em busca de encontrar mais suspeitos de envolvimento na ação criminosa na região.

A PF informou que dos suspeitos, alvo de mandado de prisão, já esteve envolvido com a prática do crime de tráfico de drogas. A investigação se originou com a aquisição, por parte dos investigados, de um veículo automotor mediante pagamento em espécie. Quando a vendedora foi depositar o valor correspondente na instituição financeira, o caixa eletrônico indicou que as cédulas eram falsas, o que foi confirmado com a análise pericial.

Com o decorrer dos trabalhos policiais, foi possível identificar os autores, que são objeto das medidas judicias cumpridas nesta quarta. O trabalho prosseguirá com a finalidade de identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.