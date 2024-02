'Saidinha de banco': dupla armada aborda vítima no Centro e leva R$ 8 mil

Nesta segunda-feira (5), um homem de 39 anos, acabou sendo vítima de assalto ao sair de uma agência bancária, na avenida Antônio Trajano, no Centro de Três Lagoas.

Por volta de 9h30, a vítima deixava o banco quando foi abordordada no cruzamento da avenida com a rua Munir Thomé. O homem contou que ouviu alguém por trás dizendo: "passa o envelope, é um assalto!". Ao se virar para entregar o envelope, a vítima se deparou com o assaltante, que usava camisa preta, capacete preto e mostrou a suposta arma, que estava escondido debaixo da camisa.

A vítima entregou o envelope com o valor de R$ 8mil ao ladrão. Após isso, o suspeito subiu na garupa de uma moto Honda CG 150 CC, de cor vermelha, onde um comparsa, usando uma camisa azul, aguardava para a fuga. Os ladrões teriam fugido pela avenida Antônio Trajano, sentido avenida Capitão Olyntho Mancini.

A vítima desesperada, caminhou até a rua Orestes Prata Tibery, onde avistou uma viatura da Polícia Militar e registrou a ocorrência. A equipe informou o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que repassou as características dos suspeitos para todas as unidades policiais, que realizam patrulhamento. No entanto, até o momento, a dupla não foi localizada.

A equipe da Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. Também pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil.