Dupla de adolescentes é flagrada vendendo drogas próximo à escola estadual

Dois adolescentes, um de 14 anos e, outro de 15, foram apreendidos pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (11), após serem flagrados vendendo drogas, na esquina do Ginásio Cacilda Acre Rocha, na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Santos Dumont, em Três Lagoas (MS).

Denúncias anônimas ao telefone 190, fizeram o Grupo Especial Tático de Motos (Getam) junto com a Ronda Escolar da Polícia Militar realizar uma ação contraa dupla que estaria vendendo drogas para outros adolescentes, que deixavam a Escola Estadual Dom Aquino Corrêa.

Com o adolescente de 15 anos, os policiais militares encontraram duas pedras de crack, pesando 10,17 gramas. O menor de 14 anos ficava responsável por receber o dinheiro da venda do entorpecente e, com ele, os policiais encontraram R$ 20 em três notas, sendo uma de dez e duas de cinco reais.

A dupla foi levada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde os pais foram chamados e foram autuados pelos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Os menores foram liberados e o caso será analisado pela Vara da Infância e Juventude de Três Lagoas.