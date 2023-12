Vítima descobre esconderijo de objetos furtados de residências e denuncia mulheres

A Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de furto, tráfico de drogas e recuperou diversos objetos, na manhã desta segunda-feira (11), na rua Manoel Mendes, no bairro Santa Rita, região sul de Três Lagoas. A Rádio Patrulha da PM foi acionada, às 10h20, para ir até o endereço onde uma trabalhadora teria encontrado seis pertences furtados. Para os militares, a vítima relatou que estaria no trabalho quando um colega de serviço, chegou avisando que sua casa havia sido arrombada por duas ladras. Ao descobrir a identificação das suspeitas do furto, a vítima juntamente com uma colega de trabalho, foi ao local onde teria encontrado seus objetos, como aparelho de som e a televisão.

Após alguns minutos, duas mulheres suspeitas chegaram à casa e questionaram o que a vítima estaria fazendo dentro do local. A vítima ao informar que teria chamado a polícia e que as duas teriam que pagar pelo crime, uma das suspeitas disse ser foragida da Justiça e fugiu do local em uma moto deixando a comparsa.

Com a chegada da PM, foi feita uma revista na casa onde em um quarto aos fundos, usado para consumo de drogas e esconderijo de objetos furtados, foi encontrado três televisores, inclusive, o da vítima. Também um aparelho DVD, skate Hoverbord, peças de bicicleta Aro 26, aparelho de som, roteador se internet entre outros objetos. Em um dos quartos, os policiais encontraram uma bolsa vermelha que seria da suspeita que teria fugido.

Dentro da bolsa havia uma porção de maconha, de crack, um cartucho de fuzil 762,o valor de R$20, além de vários cachimbos e isqueiros utilizados para o consumo de drogas, balança de precisão e apetrechos para confecções de frações de drogas.

Após perceber que seria presa, a suspeita teria tendado reagir a prisão, necessitando que os militares usassem a força para conseguir algemá-la e levá-la até a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada.