Dupla é flagrada com crack e levada para à Depac

O Getam (Grupo Especial Tático de Motos) da Polícia Militar, realizou a detenção de dois homens com drogas no final da tarde desta sexta-feira (29), na rua Casimiro de Abreu, no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas. Durante rondas pelo bairro Jardim Dourados, os militares avistaram dois homens parados conversando, foi procedido por uma abordagem cautelar aos dois homens, para averiguação. A dupla que ficou bastante nervosa com a abordagem policial, foi submetida a uma revista pessoal. Com um dos homens, foi localizada uma porção de crack que segundo os militares, teria pesado 0,7g, com o segundo suspeito havia 1,9g da mesma droga, além de R$19,00. A dupla recebeu voz de prisão por posse de drogas e posteriormente ambos foram apresentados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Onde um boletim por tráfico de drogas foi registrado.

