Dupla é flagrada negociando drogas pelo Getam em praça no São Jorge

O Grupo Especial Tático de Motos (Getam) do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizou a prisão de um homem, de 23 anos, por tráfico de drogas e a detenção de 49 anos, por posse de drogas para o consumo pessoal, às 23h desta sexta-feira (19) durante abordagem de rotina, na praça do bairro São Jorge, na rua Antônio Esteves Leal, região norte de Três Lagoas.



A abordagem aconteceu durante rondas ostensivas dos militares do Getam, quando foi visualizados dois homens em atitude suspeita na praça do bairro São Jorge. Com o suspeito de 23 anos, os militares encontraram 4,7g de crack e R$25,25.

Durante revista ao suspeito de 49 anos, nada de ilícito foi encontrado pelos policiais, mas questionado o que fazia naquele local, acompanhado de uma pessoa com drogas, o homem teria confessado testar ali, para comprar drogas do suspeito de 23 anos, segundo o boletim de ocorrência.



Ambos foram levados para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o suspeito de 23 anos, foi autuado por tráfico de drogas e preso, já o homem de 49 anos, prestou depoimento e foi liberado.