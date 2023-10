Dupla é presa ao tentar usar cartão furtado em comércios de Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (27), dois homens foram detidos por receptação, após serem flagrados usando um cartão de crédito furtado. O caso ocorreu em uma tabacaria, na rua Antônio Estevan Leal, localizada no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

A ação teve início quando a Polícia Militar foi acionada por uma denúncia de furto, ocorrido na quarta-feira (25), onde a vítima teve vários documentos e cartões de créditos furtados. Após o furto, ela imediatamente bloqueou os cartões e desde então, começou a receber notificações de tentativas de compras em uma tabacaria e em uma grande rede de lojas, na área central.

A vítima foi aos locais onde os criminosos estavam tentando fazer as compras e conseguiu obter imagens de segurança de uma das lojas. Essas imagens foram compartilhadas com a Polícia Militar, que se dirigiu à tabacaria para coletar informações sobre os dois suspeitos. Lá, a dupla foi localizada e revistada.

Diante dos policiais, os suspeitos admitiram ter utilizado o cartão, porém, devido ao bloqueio feito pela vítima, não conseguiram efetuar nenhuma compra. Segundo a versão apresentada pela dupla, o cartão teria sido entregue a um homem, de 19 anos, residente na rua Cacildo Arantes, no mesmo bairro. Os militares foram até a residência do suspeito, que teria ficado com o cartão, mas vizinhos informaram que o mesmo havia sido detido pela Polícia Civil por tráfico de drogas, na tarde da quinta-feira (26).

Os dois homens, um com 42 anos e o outro com 26 anos, receberam voz de prisão por receptação. Posteriormente, foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram autuados e ouvidos.

Durante o registro da ocorrência, um dos suspeitos detidos demonstrou indignação quanto a falta de segurança, uma vez que havia sido vítima de furto dias antes. No entanto, o mesmo foi flagrado fazendo uso indevido de um cartão de crédito furtado.