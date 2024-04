Dupla é presa pela Polícia Civil por furto e receptação de bicicleta

Um furto de bicicleta registrado, na segunda-feira (8), em um supermercado, na avenida Clodoaldo Garcia, foi solucionado em menos de 24 horas. Duas pessoas acabaram presas por policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Após o registro da ocorrência do furto, os investigadores passaram analisar o caso e, no mesmo dia, identificaram o suspeito, mas a localização dele só foi possível no dia seguinte, nesta terça-feira (9). O suspeito, de 21 anos, foi levado para a 3ªDP.

Continue Lendo...

Durante interrogatório, o jovem confessou o furto da bicicleta, avaliada em mais de R$ 2 mil. No entanto, disse que ela teria sido vendidano dia do crime para um morador do bairro Vila Verde, pelo valor de R$100. A identidade do receptador foi fornecida pelo suspeito e os policiais foram até o imóvel, mas ele não estava.

Durante rondas pelo bairro Vila Verde, os investigadores da 3ª DP o localizaram na avenida Custódio Andrews, no cruzamento com a rua Ivo Pompeu Capilé. O homem foi abordado e teria confessado ter comprado a bicicleta furtada. Ele ainda contou que após a compra, escondeu a bicicleta na casa da mãe dele. A bicicleta foi apreendida e a dupla presa por furto qualificado e receptação.