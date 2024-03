Dupla é presa por furto e receptação após denúncias de moradores no Jardim Eldorado

Um homem, de 19 anos, foi preso por receptação e outro por furto, na segunda-feira (18), após policiais civis, do Setor de Investigações Gerais (SIG), receberem informações de moradores sobre a ocorrência, registrada em uma residência, na rua do Pintor, no bairro Jardim Eldorado, em Três Lagoas.

Durante monitoramento na região dos bairros Jardim Eldorado, Vila Verde e Jardim das Violetas, os investigadores se depararam com moradores, que abordaram a viatura policial informando que uma casa da havia sido invadida e furtada.

Os policiais foram até o endereço mencionado e conversaram com as vítimas. Para os investigadores, elas disseram que o crime teria ocorrido no final de semana e que haviam descoberto com quem estaria os objetos furtados, além do suspeito do crime. As vítimas foram orientadas à registrar boletim de ocorrência para a confirmação de furto. Os policiais foram ao endereço citado, onde estaria escondido o suspeito do crime.

A equipe foi até o Conjunto Habitacional Novo Oeste, no edifício Ema, e encontrou o dono do apartamento, que seria o jovem de 19 anos. Ele confirmou a identificação do suspeito e disse que ele estaria dormindo em um dos quartos.

Os investigadores foram até lá e encontraram o suspeito do furto dormindo em um colchão no chão. O homem confessou o crime e revelou onde estavam os objetos furtados. Embaixo do colchão do suspeito foi localizado um aparelho celular, furtado da residência.

Questionado sobre um televisor de 50 polegadas, o suspeito disse ter vendido ao jovem, dono do apartamento. No quarto dele a polícia encontrou a televisão e ele acabou confessando ter comprado o aparelho do colega pelo valor de R$ 600. Ele já teria sido realizado o pagamento de R$300 e a quantia que faltava deveria ser quitada nesta semana.

A dupla recebeu voz de prisão e foi levada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O dono do apartamento vai responder por receptação e o comparsa por furto qualificado.