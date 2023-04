Dupla é presa por tráfico de drogas e receptação no Novo Oeste

Nesta quarta-feira (12), os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um indivíduo de 18 anos, por tráfico de drogas e um indivíduo de 30 anos por receptação.

Uma guarnição da Força Tática do 2º Batalhão durante rondas no residencial Novo Oeste, quando no condomínio Ema visualizaram dois indivíduos sentados em uma mesa de sinuca em um bar e ao perceberem a presença dos policiais, um dos indivíduos jogou algo dentro da “caçapa” da mesa, enquanto o outro tentou sair do bar.

Foi realizada a abordagem policial e localizado com o rapaz que estava sentado sobre a mesa de sinuca, a quantia de R$ 279,00 em notas miúdas e em vistoria na “caçapa” da mesa de sinuca foi localizado uma pedra de crack (3,2 gramas).

Ao ser questionado, ele relatou que foi até aquele local para comercializar drogas e já havia vendido aproximadamente 28 porções, sendo que a pedra restante ainda renderia aproximadamente 10 porções.

Ainda no bar foi percebido uma bicicleta aro 29, o segundo homem se identificado como proprietário, porém durante a abordagem compareceu no local uma senhora que reconheceu a bicicleta e disse que era de sua propriedade, e que havia sido furtada na terça-feira (11) conforme Boletim nº 18063/2023, então o rapaz mudou a versão e afirmou não saber nada sobre a bicicleta.

Um dos abordados recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e o segundo por receptação e foram encaminhados a Delegacia de Polícia, juntamente com os produtos relatados.