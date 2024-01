Dupla invade clube de festas e um acaba preso por tentativa de furto

Um homem de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar, após furtar vários produtos de um clube de eventos, na madrugada de terça-feira (16), na avenida Capitão Olynto Mancini, em Três Lagoas.



Populares teriam avistado dois homens pulando o muro do recinto e ligaram no telefone 190, da Polícia Militar. Ao chegarem no clube, os militares teria avistado dois homens em atitude suspeita em um terreno baldio e ao ver a viatura, os homens saíram correndo.

Foi feita buscas pelos suspeitos, mas apenas um, o de 30 anos, foi alcançado pelos militares. O suspeito teria confessado o crime e dito que o material furtado, estria escondido em um matagal.

No local indicado pelo criminoso, foi recuperado pelos policiais, uma caixa amplificada de som, um botijão de gás, uma maleta com quatro microfones sem fio, extensão elétrica, cafeteira elétrica e vários fios elétricos.

No clube, os militares ainda encontraram duas caixas, com diversos produtos que seriam levados pelos criminosos. O homem de 30 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde recebeu voz de prisão em flagrante, por furto qualificado.