Dupla que tentou arremessar droga em penitenciária morre em confronto com a polícia

Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar em Três Lagoas, no sábado (22). Eles tinham 31 e 28 anos de idade, e estavam tentando arremessar drogas para o interior da Penitenciária de Segurança Média com a utilização de drones.

De acordo com o registro da ocorrência, a PM foi acionada através de uma denúncia. Os criminosos tentaram fugir por uma mata que fica às margens da BR-262 mas foram perseguidos pelos policiais.

As autoridades deram voz de prisão aos dois, porém eles não obedeceram e trocaram tiros com a PM. A dupla foi alvejada e em seguida socorrida ao Hospital Auxiliadora mas não resistiram aos ferimentos e foram à óbito.

No local onde estavam foram apreendidas duas armas de fogo, uma delas com calibre 38 e outra 32, esta última com a numeração raspada. Havia ainda munição para ambas as armas, uma mochila contendo facas, um drone com controle remoto e duas baterias para o aparelho. Eles também estavam com dois tabletes de maconha que pesavam pouco mais de um quilo de droga, três celulares, uma bateria portátil e um sistema lançador de carga para utilização em drone.