Duplicação da BR-262 será tema de reunião com presidente Lula

A duplicação da BR-262 e a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) da Petrobras, em Três Lagoas, estarão na pauta de reunião entre o governo do Estado com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, o presidente Lula marcou uma audiência no dia 27 de janeiro com todos os governadores. Rocha informou que o governador Eduardo Riedel (PSDB), pediu para que ele adiantasse essa interlocução com a União, por meio do escritório de representatividade de Mato Grosso do Sul, em Brasília, onde Rocha cumpriu agenda nesta semana.

Com o objetivo de otimizar as demandas do Estado com o Governo Federal, o secretário iniciou às atividades que serão desenvolvidas ao longo deste ano em parceria com a União.

A conclusão da UFN3, que está com 80% das obras prontas e deve gerar mais 7 mil postos de trabalho diretos e indiretos, está entre um dos assuntos a serem discutidos com o Governo Federal.

Outra demanda de Mato Grosso do Sul que será pauta da reunião é a duplicação da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, uma das principais via de escoamento da produção do Estado.

A duplicação desta rodovia é reivindicação antiga de quem trafega por ela. E nos últimos anos aumentou o número de veículos, inclusive de carretas, trafegando pela BR-262. A preocupação aumenta com a construção da nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que vai demandar mais caminhões carregados de celulose transitando pela rodovia. A estimativa é que a fábrica da Suzano produza de 4 a 5 milhões de toneladas por ano, que serão escoadas por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo.

O aumento do fluxo na BR 262, elevou, inclusive, o volume de acidentes ocorridos ao longo do trecho, principalmente pelo tráfego de veículos pesados que percorrem grandes distâncias dentro do Estado.

Com a assessora especial, Cecília Vale, o secretário organizou as prioridades de Mato Grosso do Sul que devem entrar na pauta da reunião dos governadores com o presidente Lula. “Vim com a incumbência de traçar já uma pauta das demandas do Estado para tratar com o Governo Federal. O governador Eduardo Riedel pediu para adiantarmos essa interlocução com a União, por meio do nosso escritório de representatividade de MS aqui em Brasília”, explicou Eduardo Rocha