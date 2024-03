Getam recupera moto furtada durante atendimento de crime de violência doméstica

Policiais militares do Grupo Especial Tático em Motos (Getam) recuperaram uma moto azul, com queixa de furto, durante rondas, na noite desta quinta-feira (21), na rua F, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas.

Por volta de 22h30, uma solicitação de ameaça e violência doméstica na rua A, do mesmo bairro, mobilizou a equipe policial até o local onde um homem estaria armado com uma faca, no portão da ex-mulher.

Após chegarem ao local, o suspeito fugiu. Os militares realizaram buscas e souberam que o homem estaria portando uma faca. Também receberam informações de que, na rua F, havia uma moto azul, em um local ermo. Por ter a mesma característica do veículo furtado, na avenida Clodoaldo Garcia, na frente do Centro de Especialidades Médicas (CEM), foram feitas a checagem da numeração do quadro da moto, que constou ser a mesma da ocorrência.

O veículo foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e registrado o boletim de ocorrência de achado de coisa.