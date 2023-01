Durante varredura, mais de 20 piranhas são capturadas no balneário

Na manhã desta segunda-feira (9), equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Polícia Militar Ambiental realizaram uma varredura no Balneário Público Municipal na tentativa de verificar a existência ou não de piranhas na área reservada para banhistas.

Na semana passada a prefeitura anunciou o fechamento do balneário municipal após banhistas alegarem que foram atacados possivelmente por piranhas.

Durante a força tarefa realizada no balneário nesta manhã, segundo o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), 23 piranhas tinham sido capturadas.

Segundo o prefeito, mesmo com tela no local, as piranhas conseguem passar pela tela, pois são pequenas. O prefeito informou que a administração municipal está executando um trabalho para que, em breve, o balneário municipal possa ser reaberto.