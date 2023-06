É preciso planejar

O governo do Estado realizou no anfiteatro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Três Lagoas, reunião com prefeitos da região, visando identificar as prioridades de investimentos para estabelecer um plano de governo para ser mais assertivo e obter resultados mais concretos. A infraestrutura urbana, saúde e logística foram os três pontos mais destacados neste encontro para a elaboração do Plano Plurianual, que engloba ações de governo para os anos de 2024 a 2027. A elaboração de políticas públicas em conjunto com os agentes políticos e a sociedade civil é uma das estratégias para se assegurar o desenvolvimento regional.

Assim, quando o governo busca identificar quais as principais demandas da região para melhorar a estrutura e a execução de ações, certamente, coloca dentro de seu programa de planejamento projetos de obras e serviços, que deverão ser implementados para a satisfação da sociedade em geral. O desenvolvimento industrial que bafeja Três Lagoas e região, tornando-a um polo fabril de celulose e papel, atraindo nessa esteira, outras empresas, além da melhoria de rodovias, constitui ponto de alavancagem para geração de riquezas, empregos e renda. A execução de programas que visem suprir deficiências, também, proporciona a melhoria substancial da qualidade de vida de todos aqueles que aqui fixaram suas residências há alguns anos atrás, assim como os que para cá estão atraídos pelas oportunidades que se oferece.

O eixo da Costa Leste, destacando-se Inocência - por conta da expectativa da construção de mais uma indústria de celulose, como está ocorrendo em Ribas do Rio Pardo, causa apreensão nos setores de educação, saúde, assistência social, segurança pública, moradia, entre outras questões, por conta do desejo em se alcançar eficiência e assegurar qualidade de vida na região. Há de se considerar que as pessoas que vivem nestas cidades querem um atendimento de excelência, até porque esses serviços públicos atestarão a boa ou má qualidade de vida que podem desfrutar. Portanto, impõe-se priorizar um planejamento em curto prazo, a fim de melhorar a gestão pública que não pode se desviar de serviços que estão ligados a vida dos cidadãos. Aliás, alcançar a prestação de serviço público com qualidade é obrigação que deve ser observada tanto pelo governo estadual, como pelos prefeitos dos municípios que integram a região da Costa Leste, os quais estão mais próximos e em contato permanente com suas comunidades. A discussão dessas questões, que incluiu da logística da produção, visando assegurar deslocamentos de pessoas e o transporte através de estradas bem pavimentadas e seguras, além do aumento de armazenagem da produção em geral, são fundamentos que constituem questão de atração para mais investimentos.

É preciso definir com antecedência a origem de recursos e valores que deverão ser aplicados visando eficiência das políticas públicas. O planejamento antecipado já é uma das características destacadas da administração estadual, que está tornando Mato Grosso do Sul um estado de referência no mundo dos negócios. É certo que estamos bafejados pelo desenvolvimento industrial em consonância com o agro negócio, por isso, é preciso mais do que nunca, planejar para atrair mais investimentos e gerar as riquezas que todos almejam.