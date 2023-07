'É uma promoção prática', diz gerente sobre sorteios diários

Diversos consumidores, em Três Lagoas, comemoram a “ajudinha” recebida para pagar as contas, no final do mês. Desde o mês de junho, a promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ tem promovido sorteios diários, de valores que vão de R$ 100 a R$ 500. A ação conta com o apoio de diversas empresas parceiras do Grupo RCN, como a Multisoldas, especializada em máquinas e equipamentos de soldas.

O gerente Marcel Queiroz Santos destacou que a promoção é um atrativo a mais para que os clientes na hora de comprar um produto. “É um tipo de promoção prática, que fomenta a venda ainda mais, porque o prêmio é em dinheiro. Isso se torna um atrativo no dia a dia”, pontuou.

Vale lembrar que na promoção, o vendedor que atendeu o sorteado também é contemplado com R$ 100.

JÁ CADASTROU?

A promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ segue para a quarta semana e já distribuiu em sorteios mais de R$ 3 mil em dinheiro para os clientes das empresas participantes, internautas, ouvintes e telespectadores.

EMPRESAS PARCEIRAS

E se você ainda não participou da promoção, é muito fácil. Compre nas empresas parceiras identificadas pela promoção. Confira a lista: Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas, Algás, Chocoplast e Gula Espetos e Caldos.