Educação abre matrícula para a modalidade Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de Três Lagoas abriu matrículas para modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2023. A previsão é que as aulas comecem em 1º de março.

Conforme anúncio da pasta, as matrículas devem ser feitas diretamente na Central de Matrícula, que fica na rua Alexandre Costa, 130, no Centro, esquina com a rua Paranaíba. As aulas ocorrerão na Escola Municipal “Gentil Rodrigues Montalvão”, que fica no bairro Jardim Bela Vista.

Podem se inscrever pessoas com no mínimo 15 anos de idade completos até o dia 31 de março de 2023 e que desejam concluir o Ensino Fundamental.