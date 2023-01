Eduardo Riedel reúne secretariado e determina prazo para cronograma de ações

EQUIPE

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou nesta semana, os integrantes de seu secretariado. A ministra destacou que o corpo decisório da pasta é de equidade: contando ela, são três mulheres e três homens. Ela também informou que está em conversações para assegurar a diversidade étnica nas diretorias e em outros cargos de liderança no ministério. Tebet enfatizou que a atuação da pasta terá como premissas fundamentais “a democracia e a cidadania”, salientando seu compromisso com as

prioridades nos orçamentos e a atenção à diversidade.

MANIFESTOU

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que participou nesta semana de reuniões no Palácio do Planalto e no STF (Supremo Tribunal Federal), disse ser contra atos de violência. “Quero ratificar que sou totalmente contra qualquer tipo de movimento que invada, que deprede, seja patrimônio público ou privado, que ultrapasse a linha da legalidade. Sempre disse isso. E isso vale para qualquer tipo de manifestação, de qualquer ordem. Em Mato Grosso do Sul, nós vamos sempre zelar pela pacificidade de qualquer tipo de movimento. E aqui não cabe linha ideológica, direita ou esquerda. Nós temos que discutir a evolução do país, a evolução do nosso estado”, declarou o governador.

PRAZO

E por falar em Eduardo Riedel, ele fez a primeira reunião com os secretários de Estado e secretários-adjuntos, nesta sexta-feira (13), para definir as diretrizes e estabelecer um prazo para a entrega dos contratos de gestão - instrumento que vai nortear as ações. O prazo limite estabelecido é o Carnaval, que neste ano será em 21 de fevereiro. O encontro foi realizado na Sala de Reuniões, da governadoria.

JUNTOS

Apesar de comentários de que a relação entre o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) e Cassiano Maia (PSDB), estivesse estremecida, nesta semana, ambos estiveram trabalhando juntos. Eles participaram de reuniões com secretários do governo do Estado, tratando de investimentos e obras para Três Lagoas.