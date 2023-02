Eduardo Riedel se reúne com bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília

ENCONTRO

Nesta sexta-feira (17), o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), se reuniu com representantes da bancada de Mato Grosso do Sul, em Brasília. A reunião faz parte de uma série de encontros que o coordenador da bancada, deputado federal Vander Loubet (PT), pretende realizar com diferentes entidades.

RODOVIA

A duplicação da BR-262 foi um dos temas da reunião do governador Eduardo Riedel e dos representantes da bancada Federal de MS. “Apesar das nossas diferenças políticas, os oito deputados federais e os três senadores, estão aqui hoje para a defesa dos interesses do Estado. Estamos respeitando as nossas diferenças para debater projetos estratégicos junto com o Executivo”, destacou o coordenador da bancada, deputado federal Vander Loubet.

MOVIMENTAÇÃO

As eleições municipais vão acontecer só no próximo ano, mas as articulações políticas em Três Lagoas já foram iniciadas com antecedência. A movimentação maior é no ninho tucano. O PSDB já tem praticamente definido o pré-candidato a prefeito de Três Lagoas, que é o presidente da Câmara, Cassiano Maia. Mas, segundo fontes, tem lideranças no partido que não estão 100% de acordo com a candidatura.

REVITALIZAÇÃO

A Prefeitura de Três Lagoas contratou uma empresa pelo valor de R$ 1,5 milhão para executar obras de infraestrutura urbana e revitalização dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. Os trechos que serão revitalizados são: da Zuleide Perez Tabox e avenida Rosário Congro e entre a rua João Silva e rua Duque de Caxias. Após a assinatura do contrato, a empresa terá 90 dias para concluir os serviços.

ILUMINAÇÃO

Ontem a prefeitura inaugurou o estacionamento da Feira Central de Três Lagoas. A partir de agora, passa a funcionar às sextas-feiras à noite, com atendimento apenas na praça de alimentação. A administração municipal contratou também uma empresa pelo valor de R$_373 mil para implantar iluminação pública em LED, viária e ornamental, no entorno da feira.