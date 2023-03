Eduardo Rocha deve ser candidato a prefeito

CANDIDATO

Apesar do nome do presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia (PSDB), ser um dos mais cotados para a disputa da Prefeitura de Três Lagoas, há quem garanta que, o candidato a prefeito em 2024 será Eduardo Rocha, atual secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, e esposa da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Rocha seria o preferido do PSDB em MS para essa disputa, mesmo não sendo do ninho tucano. Como em política tudo é uma questão de costuras, apoios e estratégias, o PSDB entende que esse apoio a Rocha seria interessante, principalmente agora que, Simone Tebet é ministra e tem ajudado muito o governo do Estado.

COSTURAS

A escola de Eduardo Rocha como candidato, estaria ligada ainda ao futuro do atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, que após o término do mandato, deve fazer parte do governo do Estado. Na próxima eleição geral, Guerreiro deve sair candidato a deputado estadual novamente. Caso a possível candidatura de Eduardo Rocha não emplaque, o candidato do grupo ligado a Guerreiro, será o atual presidente da Câmara, Cassiano Maia.

BASE

E tem vereador da base do prefeito de Três Lagoas descontente com a atuação de alguns parlamentares que fazem parte do grupo de apoio a administração municipal. O vereador entende que falta empenho de alguns colegas na hora de defesa do Executivo Municipal. A tarefa estaria ficando apenas por conta de dois parlamentares.

NAZISTA

Deputados estaduais de Mato Grosso do Sul repudiaram o uso de livro escrito pelo nazista Adolf Hitler, por parte do deputado estadual João Henrique Catan (PL), durante discurso nesta semana na Assembleia Legislativa. O presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), repudiou a manifestação e não descarta a possibilidade de receber denúncias contra o parlamentar, desde que baseadas na Constituição Federal ou no regimento interno da Casa de Lei