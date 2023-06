Eduardo Rocha fala sobre a importância do encontro regional do PPA em Três Lagoas

Três Lagoas recebe, nesta terça-feira (20), o encontro regional do Plano Plurianual (PPA), do Governo do Estado. O PPA discute as ações do do Executivo para os próximos anos quatro anos. A reunião será no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), das 13h30 às 17h. O chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, nesta terça, para falar da importância do encontro. Também destacou os principais projetos que serão discutidos na reunião.

Confira a entrevista abaixo: