Educação convoca 140 professores para exames admissionais e atribuição de aulas

A Secretaria Municipal de Educação publicou, nesta segunda-feira (27), resolução 05/2023 Semad, convocando 140 professores para realização de exames admissionais, entrega de documentos comprobatórios e atribuição de aulas, dos dias 27 de fevereiro a 1º de março.

O documento com a relação dos convocados foi publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomassul), edição nº 3283, destinada à professores classificados e aprovados no concurso público da Prefeitura de Três Lagoas, em caráter de temporário, conforme previsto no art. 100 da Lei nº 1.609/2000.

A publicação solicita que os relacionados devem mediante classificação comparecer no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SesMT), localizado na avenida Eloy Chaves, 521, Centro.

A entrega de documentos e atribuição acontecem na sede da Semec, na rua Alexandre Costa, (portão lateral – rua Paranaíba), nº 130. Centro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as informações referentes aos exames, documentação, agendamento e a atribuição estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162 ou 3929-1472.

Vagas por cargo:

40 – Ensino Fundamental

51 – Educação Infantil

14 – Arte

24 – Educação Física

02 -Língua Portuguesa

01 – Matemática

01 – Ciências

04 – Atendimento Educacional Especializado

01 -Braille

02 – Ensino Fundamental (Campo)