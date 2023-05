Educação convoca 15 professores para atribuição de aulas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou nesta quinta-feira (25), resolução 019SEMAD/2023, convocando 15 professores para realização de exames, entrega de documentação e atribuição de aulas, na segunda-feira (29).

Os convocados vão atuar em caráter temporário, conforme previsto no art. 100 da Lei nº 1.609/2000, para o ano letivo de 2023.

A realização dos exames admissionais acontece no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt). Já a entrega de documentação comprobatória ao cargo e a atribuição de aulas no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

O documento está disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), na edição nº 3347, do dia 25 de maio.

Todas as informações referentes aos procedimentos estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155 1162.

Vagas

01 – professor de arte

01 – professor de ciências

01 – professor de língua estrangeira moderna – inglês

05 – professor de educação física

07 – professor de ensino fundamental

RESOLUÇÃO 019SEMAD/2023