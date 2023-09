Educação convoca 41 professores para realização de exames e atribuição de aulas

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) convocou 41 professores para atuarem em caráter de temporário, conforme previsto no Art. 100 da Lei nº 1.609/2000.

Os selecionados deverão realizar exames admissionais no Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), nesta quarta (27) e quinta-feira (28), e atribuição de aulas na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semec), na quinta (28) e sexta-feira (29).

A publicação nº 25/Semad/2023 com todas as informações referente aos procedimentos está disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), data 25 de setembro, edição nº 3432. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Relação da quantidade de convocados por cargos: professor de arte (11); professor de ciências (1); professor de língua portuguesa (1); professor de atendimento educacional especializado (1); professor de língua estrangeira moderna – inglês (2); professor de matemática (2); professor de educação física (7); professor de ensino fundamental (16).

O Sesmt fica localizado na rua Dr. Munir Thomé, número 949. Para outras informações entrar em contato pelo telefone (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933.

A sede da Secretaria Municipal de Educação fica localizada na rua Alexandre Costa, (Portão Lateral – Rua Paranaíba), número 130, Centro. Para outras informações entrar em contato pelo telefone (67) 3929-1472.