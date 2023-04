Educação convoca 42 professores de sete disciplinas para atuarem no ano letivo de 2023

Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), convocou 42 professores de sete disciplinas para dar prosseguimento às etapas prévias para contratação, exames médicos, entrega de documentação e atribuição de aulas, conforme estabelece art. 100 da Lei nº 1.609/2000, nos dias 27 e 28 (quinta e sexta-feira).

A resolução nº 017/SEMAD/2023 está no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, edição nº 3327, nele consta todas as etapas dos procedimentos detalhadamente.

Os exames admissionais serão realizados no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), e a entrega de documentação e atribuição de aulas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

CARGOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

08 – professor de educação infantil

07 – professor de arte

02 – professor de língua estrangeira moderna – inglês

01 – professor de língua portuguesa

01 – professor de matemática

06 – professor de educação física

17 – professor de ensino fundamental

Exames admissionais

SESMT

Avenida Eloy Chaves, nº. 521 – Centro

Telefone: (67) 3929 1130, (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933

Entrega de documentação e atribuição de aulas

Recursos Humanos SEMAD

Rua Joaquim Tiago da Silva, 288 – Jardim Morumbi (Antigo Prédio Detran).

Telefone: (67) 99155-1162

RESOLUÇÃO 017/SEMAD/2023