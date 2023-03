Educação convoca 72 professores para exames admissionais e atribuição de aulas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou nesta sexta-feira (17), resolução nº 010/2023 SEMAD, convocando 72 professores para realização de exames admissionais, entrega de documentos comprobatórios e atribuição de aulas, nos dias 20 e 21 (segunda e terça-feira).

O documento com a relação dos convocados foi publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3301, destinada à professores classificados e aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Três Lagoas, em caráter de temporário, conforme previsto no art. 100 da Lei nº 1.609/2000.

A publicação solicita que os relacionados devem mediante classificação comparecer no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), localizado na Avenida Eloy Chaves, 521, Centro, conforme agendamento divulgado no Diário, para realização dos exames admissionais. A entrega de documentos e atribuição acontecem na sede da SEMEC, na Rua Alexandre Costa, (Portão Lateral – Rua Paranaíba), nº 130. Centro, fone: 3929-1472.

Todas as informações referentes aos exames, documentação, agendamento e a atribuição estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

VAGAS

20 – ensino fundamental

22 – educação infantil

09 – arte

05 – língua estrangeira moderna

10 – educação física

01 – língua portuguesa

02 – atendimento educacional especializado

03 – ensino fundamental (campo)

SERVIÇO

Exames admissionais

SESMT

Avenida Eloy Chaves, nº. 521 – Centro

Telefone: (67) 3929 1130, (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933

Entrega de documentação e atribuição de aulas

Recursos Humanos SEMEC

Rua Alexandre Costa, (Portão Lateral – Rua Paranaíba), nº 130 – Centro

Telefone: (67) 3929-1472

RESOLUÇÃO 010/2023 SEMAD