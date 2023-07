Educação convoca aprovados em concurso realizado em 2021

Nesta segunda-feira (17), foi publicado a resolução nº 022/2023, de convocação aos candidatos aprovados no Concurso Público/2021, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, conforme edital nº 016/2022 para cinco cargos na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Os selecionados deverão realizar exames médicos admissionais e entregar a documentação comprobatória exigida em edital, as etapas acontecerão nos dias 27 e 28 deste mês (quinta e sexta-feira).

Foram convocados secretário escolar, monitor de informática, assistente administrativo, especialista em educação e atendente de educação infantil.

A resolução com todos os detalhes dos procedimentos, está disponível no Diário Oficial da Assomasul Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3383, disponível no site da Administração Municipal, opção DIÁRIO, data de 17 de julho.

Os exames serão realizados no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme agendamento divulgado no Diário. E a entrega de documentação, no Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração (Semad). Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Exames admissionais:

SESMT

Rua Dr. Munir Thomé, 949

Telefone: (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933

Entrega de documentação

Departamento de Tecnologia da Informação

Rua Oscar Guimaraes 541- Centro