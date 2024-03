A Prefeitura de Três Lagoas publicou nessa segunda-feira (11), mais uma convocação do concurso público, nº 01/2021, em caráter temporário, conforme previsto no art. 100 da Lei nº 1.609/2000, para realização dos exames admissionais e atribuição de aulas, nos dias 13, 14 e 18 de março. O edital 04/2024, veiculado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3544, traz todas as informações da relação de nomes, horários e dia de cada candidato para efetuar as duas etapas.

Os cargos convocados são: professor ensino fundamental; professor ensino fundamental (educação no campo); professor de artes; professor de educação infantil; professor de educação física; professor de português; professor de língua estrangeira moderna inglês; professor de atendimento educacional especializado; matemática; ciências; geografia e braille.

A Secretaria Municipal de Administração (Semad), responsável pela elaboração do certame, também divulgou editais referentes ao Processo Seletivo Unificado (PSU). Os exames serão realizados no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme agendamento divulgado no Diário. E a entrega de documentação, no Recursos Humanos Semad. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Os exames admissionais serão no SESMT, localizado na rua Dr. Munir Thomé, número 949. O telefone para contato é (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933.

A entrega de documentação será no Recursos Humanos da Semec, localizado na rua Alexandre Costa, (Portão Lateral – Rua Paranaíba), número 130, Centro. O telefone para contato é (67) 3929-1472.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas