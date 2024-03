Educação desmente fechamento de sala de CEI no Jupiá

Nesta semana, um boato deixou muitos pais apreensivos, principalmente, os que dependem do Centro de Educação Infantil Professor Maronita Pereira dos Santos do bairro Jupiá, em Três Lagoas, que atende crianças de zero a quatros anos.

O transporto foi causado após um anúncio ter viralizado em aplicativos de mensagens e redes sociais, alertando os pais sobre um possível fechamento da turma 1 do CEI, e que crianças de até um ano corriam risco de serem transferidas por falta de alunos.

Continue Lendo...

O anúncio solicitava a divulgação da existência de vagas para o grupo 1 e que as famílias fossem ao CEI para fazer cadastro, o que não é o correto. O comunicado ainda informou uma quantia de crianças matriculadas. E finalizava com o nome da diretora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em reposta a equipe de reportagem do JPNews, a Prefeitura de Três Lagoas afirmou que o anúncio se tratava de uma informação falsa. Confia a nota da prefeitura na íntegra abaixo:

Nota da Prefeitura de Três Lagoas

"A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), informa que a informação não é verídica. É importante ressaltar que, embora as salas no Centro de Educação Infantil (CEI) sejam de tamanho reduzido devido à localização em uma região menor, o funcionamento continuará normalmente para atender às crianças já matriculadas.

Em Três Lagoas são mais de quatro mil crianças matriculadas em 21 centros de educação infantil que atendem crianças de zero a quatro anos em turno integral. Segundo as informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas este tipo de boato é comum neste período do ano.

E fica um alerta para os pais que tem seus filhos matriculados na CEI para qualquer tipo de mensagem duvidosa entre em contato com a ouvidoria da prefeitura (67) 99213-6400".