Educação e segurança traçam estratégias com a imprensa

A Secretaria Municipal de Educação se reuniu com autoridades de segurança pública e representantes da imprensa para transmitir orientações sobre a disseminação de conteúdo que envolvem supostas ameaças em escolas de Três Lagoas. Durante a reunião, a Educação confirmou que já foi identificado o estudante criou a página nas redes sociais para a divulgação.

A reunião foi realizada no anfiteatro da Secretaria de Educação e contou com a presença de praticamente todos os órgãos responsáveis pela segurança pública da cidade como as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Federal. A imprensa de Três Lagoas também foi convidada a comparecer e quase todos os veículos de comunicação enviaram seus representantes. O objetivo é fazer um alinhamento de discurso no que diz respeito à propagação de informações sobre ameaças de ataques às unidades de ensino.

