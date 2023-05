Eldorado abre vagas e realiza processo seletivo para motorista

A Eldorado Brasil abriu vagas para motoristas tritrem e as pessoas interessadas participar do processo presencial que a empresa irá realizar, na sexta-feira (19). As oportunidades são para pessoas, com o perfil técnico que se enquadre para as posições. A seleção será no Senai de Três Lagoas, na rua José Amílcar Congro Bastos, 1313, no bairro Vila Nova, às 8h.

Os requisitos para as vagas são: ter experiência de um ano na função, Ensino Fundamental incompleto; disponibilidade de residir em Água Clara ou Três Lagoas; além do curso de cargas indivisíveis e CNH E. Para o processo seletivo, o candidato deverá levar o currículo, a carteira de motorista com habilitação E, certificado do curso de cargas indivisíveis e caneta.

Atividades da função:

Dirigir caminhão articulado (tritrem ou bitrem), efetuando o transporte de madeira/biomassa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Preencher o checklist apontando as condições do veículo sempre no início da jornada de trabalho e entregá-lo ao líder.

Efetuar o apontamento de todas as atividades realizadas durante a jornada de trabalho, fazendo uso do sistema de rastreamento instalado nos caminhões.

Efetuar o controle de sua jornada de trabalho e manter a carga transportada em condições segura de transporte.

Benefícios:

Assistência médica e odontológica; vale refeição e vale alimentação; PPR – Programa de Participação de Resultados; Plano de Previdência Privada; Seguro de vida.