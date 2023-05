Eldorado abre vagas para o setor operacional

A Eldorado Brasil, indústria de base florestal para a produção de celulose segue com as contratações e elevando o potencial de empregabilidade do setor em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Radar Industrial da FIEMS (Federação das Indústrias do MS), no primeiro trimestre de 2023, foram 5.800 novas vagas em todo o Estado, com a indústria alcançando uma participação de 40% do total.

Com mais de 5,4 mil colaboradores, a Eldorado está com vagas abertas para técnicos (as) em Manutenção Mecânica, Elétrica e Instrumentação. As inscrições estão abertas no site até 12 de maio.

Ao se cadastrar no Portal de Carreiras Eldorado Brasil, o time de Recursos Humanos recomenda que o candidato fique sempre atento e atualize constantemente seus dados, sempre que necessário, pois, assim, as entrevistas e processos seletivos são mais produtivos. Também é importante checar periodicamente e-mail, lixo eletrônico e caixa de SPAM do servidor para conferir se chegaram mensagens.

Pela plataforma, além dessas vagas é possível também concorrer aos cargos de técnico florestal II, borracheiro, assistente administrativo II, motorista I, especialista desenvolvimento operacional, assistente de cozinha entre outras.

Informações sobre as posições:

Técnico Manutenção Mecânica

Será responsável por efetuar trabalhos de manutenção corretiva e preventiva em máquinas, equipamentos e tubulações na Planta Industrial da Eldorado Brasil Celulose.

Requisitos: Técnico em Mecânica Concluído e vivência em manutenção mecânica de plantas industriais

Técnico Elétrica

Será responsável por executar os trabalhos de manutenção corretiva e preventiva em subestações de baixa tensão, seccionadoras, relés de proteção, transformadores de potência, contatores, CCm’s inteligentes, inversores de frequência, motores elétricos, painéis de comando, interpretação de unifilares e desenhos de comandos elétricos nas Plantas Industriais.

Requisitos: Técnico em Eletrotécnica/Eletroeletrônica ou Mecatrônica Concluído; vivência com elétrica de plantas industriais e Conhecimento em (NR 10 básico e SEP).

Técnico em Instrumentação

Irá garantir a disponibilidade funcional dos equipamentos, o funcionamento dos equipamentos através de manutenção preventiva e atendimentos emergências; orientar e/ou executar os trabalhos de manutenção corretiva e preventiva em válvulas de controle, sistemas hidráulicos e pneumáticos, calibração e configuração de instrumentos e sintonias de malhas e sistemas nas atividades desenvolvidas nas plantas industriais.

Requisitos: Técnico Concluído em Instrumentação; Técnico de Automação; Técnico de Eletrotécnica; Técnico de Eletrônica ou Técnico de Mecatrônica e vivência em manutenção de plantas industriais e domínio de técnicas de análises de falhas.