Eldorado abre vagas para recrutamento para 50 motoristas

A Eldorado Brasil está com 50 vagas para motoristas de caminhão tritrem e terá um calendário de entrevistas presenciais, em Três Lagoas, a partir de 28 de junho, sempre às quartas e sextas-feiras. As novas vagas da empresa estão relacionadas ao transporte do eucalipto colhido em florestas plantadas da companhia para a fábrica, onde é produzida a celulose. As vagas são para as cidades de Três Lagoas e Água Clara.

O processo seletivo será realizado no Senai em Três Lagoas e contará com uma equipe da Eldorado para análises técnicas, cognitivas, motoras e comportamentais. Os homens e mulheres que forem selecionadas na primeira fase, serão encaminhados para realizarem o exame médico e toxicológicos. “Organizamos de uma forma que os interessados possam reunir todas as documentações exigidas para participar do processo. Nossos motoristas são extremamente capacitados e ao entrar na empresa, precisam estar engajados em nossa cultura, de atitude de dono, atuando com total comprometimento”, avalia Gleice Melero, coordenadora do setor de recrutamento e seleção da Eldorado Brasil.

Os interessados poderão acompanhar as datas de seleção no site www.eldoradobrasil.com.br ou nas redes sociais. As oportunidades são para pessoas com CNH E, no mínimo um ano de experiência, ensino fundamental incompleto, disponibilidade de ficar em alojamento, além do curso de cargas indivisíveis como é exigido por lei.

A seleção será realizada no Senai de Três Lagoas, na rua José Amílcar Congro Bastos, 1313, no bairro Vila Nova, às 8h. Para o processo seletivo, o candidato deverá levar o currículo, a carteira de motorista com habilitação E, certificado do curso de cargas indivisíveis, carteira de trabalho e caneta.

Atividades da função

Dirigir caminhão articulado (tritrem), efetuando o transporte de madeira; preencher o checklist apontando as condições do veículo sempre no início da jornada de trabalho e entregá-lo ao líder; efetuar o apontamento de todas as atividades realizadas durante a jornada de trabalho, fazendo uso do sistema de rastreamento instalado nos caminhões; efetuar o controle de sua jornada de trabalho e manter a carga transportada em condições segura de transporte.

Benefícios

Assistência médica e odontológica; vale refeição e vale alimentação; PPR – Programa de Participação de Resultados; plano de Previdência Privada; seguro de vida.

Calendário do Processo Seletivo

28 e 30 de junho

5 e 7 de julho

12 e 14 de julho

19 e 21 de julho

26 e 28 de julho.