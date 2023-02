Eldorado Brasil abre vagas de emprego em Três Lagoas e região; confira

A Eldorado Brasil está recrutando novos talentos para o seu time e realizará nesta terça-feira (7) e, também nos dias 8 e 9 de fevereiro, processos seletivos presenciais com oportunidades para homens e mulheres, em diversas posições na área florestal e time de motoristas tritrem. Em Mato Grosso do Sul, as entrevistas serão em Aparecida do Taboado, Água Clara, Selvíria e Três Lagoas. O município de Itapura, em São Paulo, conta com outra agenda para receber currículos.

A empresa oferece como benefícios: Assistência Médica e Odontológica; Vale Alimentação e Alimentação no local de trabalho; Programa de Participação de Resultados; Plano de Previdência Privada e Seguro de Vida. "Nossos processos para recrutamento de novos talentos são transparentes e abertos para todos os profissionais, sem distinção. Buscamos pessoas que acreditem e compartilhem dos nossos valores", explica Gleice Melero, coordenadora de Recursos Humanos na Eldorado Brasil.

Confira as agendas dos processos seletivos e vagas:

Aparecida do Taboado – 07/02

Local e horário: Casa do Trabalhador - Av. Orlando M. Pereira, 2065 - Jardim Jerusa, às 08h (MS).

Vagas: ajudantes florestais, com oportunidades para Inocência.

Água Clara – 08/02

Local e horário: Escritório Eldorado - Rua Primeiro de Maio, nº 01, às 08h (MS).

Vagas: ajudante Florestal, assistente administrativo; borracheiro; líder operações florestais, mecânico (Colheita Florestal); mecânico (Silvicultura); motorista tritrem e operador colheita.

Selvíria – 08/02

Local e horário: Escritório Eldorado - Avenida Rotary Club, nº 750 – Centro, às 08h (BR).

Vagas: ajudantes florestais.

Três Lagoas – 09/02

Local e horário: SENAI - Rua José Amílcar Congro Bastos, 1313 - Vila Nova, às 08h (MS).

Vagas: motoristas tritrem, com oportunidades para Três Lagoas e Água Clara.

Itapura – 09/02

Local e horário: Secretaria de Assistência Social – Getúlio Vargas, 1087, às 08h (BR).

Vagas: ajudantes florestais.

Caso não seja possível estar presente na seleção, é possível fazer o cadastro do currículo no site da empresa pelo link: https://jobs.kenoby.com/eldoradobrasil. Caso o perfil do candidato se encaixe com alguma oportunidade, o time do RH fará contato. No link, também é possível saber mais sobre as especificações de cada vaga.