Eldorado Brasil Celulose fecha segundo trimestre com lucro de R$ 988 milhões

A Eldorado Brasil Celulose fechou o segundo trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 988 milhões, resultado é 40% superior ao mesmo período do ano passado e 11% superior ao primeiro trimestre deste ano. Já o EBITDA ajustado foi de R$ 680 milhões, com margem de 45,6%. A receita líquida foi de R$ 1,491 bilhão.

Em paralelo, o balanço demonstra a continuidade da redução da alavancagem financeira (dívida líquida / EBITDA ajustado) da companhia, que chegou à marca histórica de 0,41x, contra 1,19x no segundo trimestre do ano anterior.

No segundo trimestre de 2023, a companhia comercializou 474 mil toneladas de celulose com o preço líquido médio de US$/t 587. A produção de celulose no período foi de 466 mil toneladas, 24,3% ao superior a 1T23, o qual foi afetado pela parada programada de manutenção, e em linha com o 2T22.

A dívida líquida encerrou o primeiro trimestre de 2023 em R$ 1,756 bilhão, 24% e 60% inferior a 1T23 e 2T22, respectivamente.

“A Eldorado conquistou resultados expressivos no segundo trimestre, apesar dos impactos de um mercado mais desafiador, mostrando a solidez das operações companhia”, avalia Fernando Storchi.

A Eldorado Brasil inaugurou no último dia 31 de julho, seu novo terminal portuário, no Porto de Santos. Com investimento total de mais de R$ 500 milhões, a entrada em operação do novo terminal de celulose permite à Eldorado ganhar maior eficiência logística na exportação de sua produção. O primeiro embarque realizado a partir do novo local foi de 20 mil toneladas de celulose, com destino à Coreia do Sul e à China.