Eldorado Brasil inicia março com vagas para motorista Tritrem em Três Lagoas

Durante os próximos meses, a Eldorado Brasil Celulose vai fazer recrutamento presencial no Senai para motoristas tritrem, em Três Lagoas. A empresa busca profissionais qualificados para integrar a equipe e contribuir com o transporte eficiente de madeira, desempenhando um papel fundamental nas operações. As vagas são para homens e mulheres e é preciso ter curso de Cargas Indivisíveis e CNH categoria E.

Os motoristas tritrem terão a responsabilidade de conduzir caminhões articulados, garantindo o transporte seguro e assertivo da carga. Além disso, serão encarregados de preencher o checklist para avaliar as condições do veículo no início de cada jornada de trabalho e reportar as atividades realizadas por meio do sistema de rastreamento instalado nos caminhões.

Para se candidatar, os interessados devem atender todos os requisitos abaixo:

Experiência na função

Ensino fundamental incompleto (até o 5º ano do fundamental)

Residir em Três Lagoas

Curso de cargas indivisíveis homologado pelo Detran

CNH categoria E

Disponibilidade de horário e para alojar-se nas frentes de trabalho

A Eldorado Brasil oferece benefícios atrativos para os candidatos, tais como assistência médica e odontológica, vale refeição e vale alimentação, PPR (Programa de Participação de Resultados), plano de previdência privada e seguro de vida.

Local e data das entrevistas:

A seleção será realizada presencialmente todas as sextas-feiras durante os meses de março e abril de 2024, às 8h, no Senai Três Lagoas, localizado na rua José Amílcar Congro Bastos, número 1313, no bairro Vila Nova.

Os interessados devem se apresentar munidos da Carteira de Trabalho, CNH e currículo. Para mais informações sobre as vagas e o processo seletivo, os interessados devem acessar o site.

* Com informações da assessoria da Eldorado