Eldorado Brasil já contratou mais de 200 trabalhadores neste ano

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul está aquecido nas oportunidades de emprego. Um exemplo disso é a Eldorado Brasil, que já contratou mais de 200 funcionários apenas neste ano, em Três Lagoas.

Segundo Gleice Fernanda Melero, coordenadora de Recursos Humanos da Eldorado Brasil, a empresa está com mais de 200 vagas em aberto em diversas áreas, abrangendo desde diretoria industrial até posições em campo e na área de transportes. Essas oportunidades representam uma variedade de níveis de experiência e habilidades, buscando atender às necessidades crescentes da empresa em um mercado dinâmico.

Uma novidade neste ano são os programas de entrada no mercado profissional oferecidos pela empresa. Gleice destaca que programas para estagiários e jovens aprendizes estão com inscrições abertas, oferecendo oportunidades para aqueles que estão buscando iniciar a carreira e adquirir experiência no setor.

A iniciativa reflete a contínua expansão e investimento no setor de celulose, que contribui para o crescimento econômico e o fortalecimento do mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul.

Além disso, a Eldorado está realizando um recrutamento presencial para motoristas tritem, em Três Lagoas. A empresa busca profissionais qualificados para integrar a equipe e contribuir com o transporte eficiente de madeira, desempenhando um papel fundamental nas operações. As vagas são para homens e mulheres e é preciso ter curso de Cargas Indivisíveis e CNH categoria E.

A seleção será realizada presencialmente todas as sextas-feiras durante os meses de março e abril de 2024, às 8h, no Senai Três Lagoas, localizado na rua José Amílcar Congro Bastos, número 1313, no bairro Vila Nova.

