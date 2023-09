Eldorado Brasil lança sistema para alimentação dos trabalhadores no campo

Já está em prática, para os mais de 3 mil trabalhadores da área florestal da Eldorado Brasil, o sistema Prato no Ponto. Com ele é possível, diariamente, a escolha entre até 10 opções de cardápio nutritivo que podem chegar à mesa do colaborador, onde quer que esteja, na temperatura ideal para consumo.

O projeto surgiu para endereçar uma série de questões envolvendo a alimentação de trabalhadores e trabalhadoras no campo: como entregar uma experiência mais personalizada a esses colaboradores? Como manter as propriedades nutritivas desses alimentos desde a cozinha até as mais longínquas bases avançadas de trabalho? Como, ao mesmo tempo, diminuir custos, elevando o padrão de qualidade dessa alimentação.

Estas e muitas outras provocações fizeram com que a Eldorado investisse recursos e tempo na criação de uma nova logística de alimentação. E o resultado é o Prato no Ponto, que tem pilares sólidos de Inovação, Tecnologia, Valorização de Pessoas e Sustentabilidade.

O projeto tornou-se possível graças a um processo que envolve ultracongelamento dos alimentos e posterior aquecimento com controle de temperatura, tecnologias que possibilitaram à Eldorado um avanço importante na qualidade e modelo de serviço alimentar para os colaboradores. A cozinha principal da companhia para a realização desta operação fica em Selvíria, capaz de produzir mais de 50 mil refeições por mês.

Há uma operação que congela as bandejas e as descongela no local da entrega sem que esses alimentos percam suas características, sua textura e, principalmente, seus nutrientes. As bandejas têm vedação especial e compartimentos separados para os alimentos.

Para transportar e aquecer o alimento, foi desenvolvida a EldBox, uma caixa que armazena até 40 refeições de uma vez, de acordo com o tamanho das equipes no campo. O cardápio vai do tradicional churrasco ao peixe ao molho de limão e strogonoff com batata palha – sem falar na opção vegetariana.

“O Prato no Ponto é mais um projeto com o DNA inovador da Eldorado, que já liderou processos transformadores para o setor, tendo como base a tecnologia e, agora, com um tema que coloca a qualidade de vida das nossas pessoas no centro da estratégia”, explica o gerente geral de operações florestais da Eldorado Brasil, Carlos Justo.

“Neste projeto conseguimos agregar uma série de vertentes que podem ser incluídas nas boas práticas ESG da companhia, já que, ambientalmente, essa nova logística evita o desperdício de produtos e alimentos e recicla as embalagens utilizadas”, complementa.

O que mudou com o Prato no Ponto

A Eldorado preparava, diariamente, 2 toneladas de comida, servidas à moda antiga, em marmitas de alumínio. Ao terminar o porcionamento nas marmitas, sempre nos deparávamos com sobras nas panelas. Este desperdício é inerente ao processo tradicional. Ademais, um dos grandes problemas desse tipo de logística, principalmente quando as marmitas precisam ser levadas por grandes distâncias – e em estradas de terra –, é que os pratos chegam ao destino com os alimentos misturados uns aos outros. Outro ponto de observação é que o acondicionamento tradicional impede um cardápio variado, pois certos ingredientes perdem suas propriedades originais mediante condições de armazenagem e distribuição.

O novo sistema é, na verdade, uma engenharia alimentar 100% revolucionária, na qual está aplicada tecnologia desde a seleção dos alimentos, até o preparo e a hora de servir.

Para garantir que tudo funcione perfeitamente, foi criado um aplicativo de celular por meio do qual os líderes de área transmitem os pedidos dos colaboradores diretamente para a cozinha – que faz a separação das bandejas e as despacha para o local indicado todos os dias.

As refeições têm 800 gramas cada e respondem por 40% do valor energético total, conforme recomendado pelo MTE no PAT[1]. E elas vêm fazendo bastante sucesso entre o pessoal da Florestal da Eldorado: 96% aprovaram a mudança e afirmam que o dia a dia no campo ficou muito mais saboroso.

“Estamos convictos de que esta inovação definirá um novo padrão para o setor no Brasil e no mundo, elevando o nível de qualidade de vida dos trabalhadores das áreas rurais”, finaliza Carlos Justo. Este percentual pode sofrer alteração devido ao fator atividade física (leve, moderada e intensa) e idade, os 40% correspondem as recomendações nutricionais de um adulto com fator atividade moderado.