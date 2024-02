Eldorado Brasil promoverá seleção presencial em Três Lagoas nesta sexta-feira

A Eldorado Brasil inicia o mês de fevereiro com diversas posições em aberto para a cidade de Três Lagoas. As oportunidades são para homens e mulheres com ensino fundamental completo e conhecimento da função.

Confira as vagas em aberto:

Borracheiro; Mecânico; Soldador Manutenção; Operador de máquinas especiais (Máquinas amarelas); Motorista Tritem; Ajudante de Pesquisa Florestal; e, Monitor Florestal.

Como participar

A seleção será realizada no dia 2 de fevereiro, a partir das 8h, no Senai de Três Lagoas, localizado na Rua José Amílcar Congro Bastos, 1.313, Vila Nova.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem apresentar currículo, documento de identificação pessoal e carteira de trabalho. Além de ensino fundamental completo, os interessados devem comprovar experiência na área que desejam concorrer. A opção de cadastro online também está disponível no site.

Benefícios

Como benefícios, a empresa oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale alimentação ou alimentação no local de trabalho, programa de participação de resultados, plano de previdência privada e seguro de vida.

* Com informações da assessoria da Eldorado Brasil