Eldorado inaugura terminal portuário no Porto de Santos

A Eldorado Brasil, companhia controlada pelo grupo J&F, realizou na segunda-feira (31) a inauguração do seu novo Terminal Portuário no maior Porto da América Latina, em Santos, São Paulo. O evento contou com a presença de aproximadamente 600 convidados, incluindo os acionistas do grupo J&F, Joesley e Wesley Batista, além de autoridades como Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, e Rogério Santos, prefeito de Santos.

“Como todas as empresas que fazem parte do grupo J&F, a Eldorado Brasil é exemplo em sustentabilidade, inovação e tecnologia. Acreditamos muito no Brasil, por isso investimos constantemente no país”, declara o Presidente da J&F Investimentos e Presidente do Conselho de Administração da Eldorado Brasil, Aguinaldo Filho.

Projetado para ser um dos terminais portuários mais modernos do mundo, o empreendimento representa um investimento de R$ 500 milhões e tem a capacidade nominal de escoamento de 3 milhões de toneladas de celulose por ano, três vezes mais do que a companhia operava em seu antigo terminal em Santos.

Com uma área de 53 mil metros quadrados, a construção do terminal teve início em janeiro de 2022, envolvendo mais de 500 pessoas. O terminal tem capacidade para armazenar até 150 mil toneladas de celulose e comporta até 72 vagões, além de possibilitar o embarque de até dois navios simultaneamente.

Com operações multimodais, a chegada da celulose se dará por meios rodoviário e ferroviário, proporcionando à companhia um novo patamar de competitividade logística. Agora, a empresa tem capacidade para receber cargas tanto de caminhões quanto de composições de trem.

Para o Presidente da Eldorado Brasil, Carmine De Siervi, a inauguração do Terminal Portuário reflete a capacidade da empresa em manter sempre o foco no crescimento sustentável dos negócios. “A inauguração deste novo terminal é reflexo do nosso compromisso com a excelência operacional e sustentável e prepara a Eldorado para o futuro, atendendo a demanda de forma mais ágil e eficiente”, pontua. A Eldorado Brasil exporta celulose para 40 países.

A Eldorado investiu na automatização dos sistemas logísticos, ampliando ainda mais a segurança e a eficiência operacionais. Todas as cargas são monitoradas desde o carregamento na fábrica, por meio de sistemas que utilizam inteligência artificial e geolocalização em tempo real. “Com a entrada em operação deste terminal nós contribuímos para que o setor de celulose continue se desenvolvendo e colaborando para que o Brasil permaneça sendo o país mais competitivo do mundo neste mercado”, finaliza Aguinaldo Filho.