Eldorado promove ações educativas sobre consciência ambiental em escolas

Qual a importância das árvores em nossas vidas? A pergunta foi tema do concurso de redação lançado pela Eldorado para alunos de sétimo ao nono ano do ensino fundamental das escolas municipais Cirilo Anoena da Costa, em Inocência (MS), e Joaquim Camargo, em Selvíria (MS). A ação é continuidade das iniciativas de educação ambiental promovidas pela empresa junto a instituições de ensino das comunidades onde atua.

“Nossa atuação responsável também passa pela difusão de conhecimentos sobre preservação do meio ambiente. Esse projeto inicia como um piloto para ampliarmos ainda mais nosso diálogo sobre a proteção das florestas e dos biomas”, comenta o gerente de Sustentabilidade da Eldorado, Fábio de Paula. Com idade entre 11 e 15 anos, os estudantes participantes foram estimulados e preparados pelos professores, com um trabalho que envolveu pesquisa sobre o tema e debate em sala de aula. “Esse tipo de concurso é um incentivo para que nossos alunos possam sintetizar o que estão aprendendo em sala de aula. Além disso, eles são estimulados a difundirem os aprendizados e se tornam agentes multiplicadores da mensagem de preservação da natureza junto às suas comunidades”, reforça o professor e coordenador do ensino fundamental da escola Joaquim Camargo, Sérgio do Nascimento Senna.

Os textos foram avaliados por uma comissão composta por docentes convidados e colaboradores da Eldorado que selecionaram os três primeiros lugares de cada escola, que foram premiados. “Essa parceria com a empresa tem sido fundamental para auxiliar na conscientização dos nossos jovens para a preservação ambiental, além de ser uma atividade estimulante. É uma semente que plantamos para o futuro dessa geração”, destaca Márcia Cristina de Freitas, diretora da escola.

Continue Lendo...

A ação educativa buscou despertar a consciência ambiental nas novas gerações, que têm o poder de ampliar a divulgação de informações e se engajarem na preservação da natureza. “Foi a primeira vez que eu participei de um concurso de redação. O tema me fez refletir sobre a importância da árvore para o mundo”, diz Edson Motta Júnior, do 9° ano da escola Joaquim Camargo, um dos vencedores. Para Gustavo de Lima, também um dos premiados do mesmo colégio, a experiência valeu a pena. “Adorei o desafio, nem esperava ganhar, por isso fiquei mais feliz ainda. Na minha redação, achei importante falar sobre o desmatamento e suas consequências.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto é também um modelo que reforça a interação entre indústria e comunidade em prol da sustentabilidade. Ainda em Inocência, na escola Cirilo Anoena da Costa, a Eldorado Brasil plantou 50 mudas nativas do Cerrado, bioma da região.

Para se ter ideia da relevância da educação ambiental para a Eldorado, no ano passado, mais de 14 mil pessoas, entre alunos de escolas da região, comunidades e colaboradores, participaram de ações com temas globais, como mudanças climáticas, uso responsável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade. “Este é um dos pilares que norteiam as ações da Eldorado, pois acreditamos que a parceria autêntica e aberta com as comunidades acrescenta ainda mais valor ao negócio e proporciona ganhos para todos os envolvidos”, pontua de Paula.