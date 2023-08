Eldorado realiza primeiro embarque de celulose no novo terminal em Santos

A Eldorado Brasil Celulose, que inaugurou em 31 de julho o seu novo terminal portuário em Santos (SP), acaba de realizar o seu primeiro embarque de 20 mil toneladas de celulose. O produto tem como destino a Coreia do Sul e a China, com previsão de entrega em 52 dias e 42 dias, respectivamente.

“Demos início aos embarques no dia da inauguração e já percebemos avanços em eficiência. De modo geral, melhoramos nossa performance em 30%, ainda em curva de aprendizagem, com espaço para progressos ainda mais expressivos”, comenta Flávio da Rocha Costa, diretor de Logística da Eldorado Brasil.

Os navios que saíram de Santos levam celulose sustentável feita na fábrica da Eldorado Brasil, em Três Lagoas (MS), que tem capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas por ano. A matéria-prima para a produção de celulose são 293 mil hectares de florestas plantadas no estado de Mato Grosso do Sul.

Sobre a EBLOG

Inaugurado no último dia 31, o empreendimento tem capacidade para expedir até 3 milhões de toneladas de celulose por ano. A armazenagem é de até 150 mil toneladas, em um espaço capaz de suportar uma composição com até 72 vagões. Outro ponto de destaque é a possibilidade de atração de até 2 navios simultaneamente, a pouco metros do berço. O investimento da Eldorado Brasil Celulose no novo terminal foi de R$ 500 milhões. Clique aqui e conheça o novo terminal.